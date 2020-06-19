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ريال مدريد يتجاوز فالنسيا بثلاثية بيضاء في الليجا

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

المصريون ووكالات

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ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه

حقق ريال مدريد فوزًا غاليًا على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف دون مقابل، الخميس، في أبرز مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم(الليغا).
انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 61 ليفتتح النتيجة بهدف أحرزه هداف الفريق هذا الموسم الفرنسي كريم بنزيما، من تمريرة رائعة للبلجيكي إدين هازارد.
ونجح ماركو أسينسيو في تأمين النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 74، مستغلاً كرة عرضية أرسلها فيرلاند ميندي بعد أن توغل داخل منطقة جزاء فالنسيا.
وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق أضاف بنزيما هدفا ثالثا للريال، لرفع رصيده للهدف رقم 16 في المركز الثاني على جدول ترتيب هدافي "الليغا".
بهذا الفوز، عزز ريال مدريد موقعه كثاني الترتيب رافعا رصيده للنقطة 62 خلف برشلونة المتصدر، في حين بقي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 43 نقطة. -

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