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فرنسا.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 29 ألفًا و603

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فرنسا.. 389 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 22 ألفا و245

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 29 ألفًا و603 حالات، بعد تسجيل 28 وفاة جديدة.
وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، الخميس، أن البلاد سجلت 467 إصابة في الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 196 ألفًا و46.
وأشارت إلى أن 10 آلاف و165 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 753 في وحدات العناية المركزة.
ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 73 ألفًا و887 بعد تعافي 220 شخصًا في آخر 24 ساعة. -

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