أحد العائدين من ليبيا: تعرضنا للتعذيب ونزعوا عنا ملابسنا

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قالت الحاجة عفاف، والدة أحد المصريين العائدين من ليبيا «سيد»، إن الاتصالات انقطعت بينهما منذ أكثر من 40 يومًا، ولم تكن تعلم عن ابنها شيئًا خلال كل هذه الفترة، معربة عن سعادتها بعودة نجلها.
ومن جانبه أكد «سيد» المصري العائد من ليبيا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» يوم الخميس، أنه تعرض وزملائهم للتهديد والتعذيب والضرب وسلب أمواله.
وأوضح أنه كان يحلم بالعودة إلى مصر في كل وقت، مشيرًا إلى المختطفين قاموا بنزع ملابسهم عنهم وضربوهم بـ«الخراطيم».

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