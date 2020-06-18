أحد العائدين من ليبيا: تعرضنا للتعذيب ونزعوا عنا ملابسنا

18 يونيو 2020 - 11:50 م

قالت الحاجة عفاف، والدة أحد المصريين العائدين من ليبيا «سيد»، إن الاتصالات انقطعت بينهما منذ أكثر من 40 يومًا، ولم تكن تعلم عن ابنها شيئًا خلال كل هذه الفترة، معربة عن سعادتها بعودة نجلها.

