نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة لمواجهة كورونا

18 يونيو 2020 - 11:00 م

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إنه يجب على طلاب الثانوية العامة أثناء توجههم للجان الامتحانات أن يأخذوا معهم أكثر من كمامة لمنع التلوث.



وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، إنه على الطالب أن يحضر معه زجاجة كحول خاصة به، وكذلك المناديل الورقية والتي تساعد على عدم لمس أي شيء لمكافحة العدوى.

