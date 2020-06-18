أحد المصريين العائدين من ليبيا يروي تفاصيل اختطافهم

قال منتصر عطية، أحد المصريين العائدين من ليبيا بعد تحريرهم: "تعرضنا للاحتجاز من بعض أفراد مسلحين تابعين لمرتزقة تركيا وحكومة الوفاق وكانوا مسلحين وعددهم كبير، وقبضوا علينا وكنا 23 مواطنًا مصريًا في أحد الكمائن في ليبيا".
وأضاف "عطية"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أنهم عندما وصلوا إلى أرض مصر وقاموا بالتصوير أثلج صدورهم لأن الجيش المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتركونا لمرتزقة تركيا، معقبًا: "كنت واثقًا أننا سنعود إلى مصر آمنين".
وتابع: "هؤلاء المجرمون كانوا مستعدون لإطلاق النار علينا في أى وقت"، معقبًا: "أطلقوا الرصاص على ابن عمى لأنهم كانوا يريدونه أن يُهين المشير خليفة حفتر بالاسم ولكنه رفض فأطلقوا الرصاص على قدمه".
وأشار إلى أن هؤلاء كانوا يتعاملون معنا بعنف شديد وبدون رحمة، لافتًا إلى أنه لم يكن يدري متى سيعود إلى أرض مصر ولكن كان واثقًا أن يعود إلى مصر سالمًا؛ خاصة وأن ليبيا بها العديد من الانتهاكات وجرائم الحرب والتى يُعاقب عليها القانون الدولي، منوهًا بأن حكومة الوفاق ومرتزقة تركيا يتعاملون مع المدنيين بدون رحمة ومستعدون لإطلاق الرصاص في أي وقت وعلى أي شخص لتنفيذ مخططهم الإجرامي.