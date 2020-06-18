وزير القوى العاملة: لن نتخلي عن أي منشأة سياحية

18 يونيو 2020 - 10:30 م

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدولة حريصة على إعادة الحياة إلى قطاع السياحة، لافتا إلى أنه من المتوقع عودة الحركة إلى هذا القطاع خلال الشهور القليلة القادمة.



وتابع، خلال مداخلة هاتفية أجراها عبر برنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أنه من الواجب علينا أن ندعم هذه المنشأت في هذه المرحلة، ولن نتخلى عنهم.

وأضاف أن هناك بعض المنشأت في القطاعات الأخرى تأثرت بجائحة فيروس كورونا والوزارة تنظر في أمرها الآن.

