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بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

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يقدم موقع المصريون خدمة البث المباشر لقراءه الكرام، ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفالينسا في قمة الدوري الإسباني لهذه الجولة، بعد عودة النشاط في إسبانيا.

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