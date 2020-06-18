» أسعار الذهب تعاود الارتفاع خلال تعاملات الخميس

18 يونيو 2020 - 09:34 م

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 18 يونيو 2020، بشكل طفيف، وزاد سعر الجرام الواحد دون المصنعية بنحو جنيهات.



وقفز عيار الذهب بقيمة تراوحت بين 4 و 6 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الثلاثاء.



وننشر أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 777 جنيها، وعيار 18 نحو 666 جنيه، وعيار 24 نحو 888 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6216 جنيها.



وتراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأثنين، بقيمة بلغت نحو 8 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

