» كيف استغل ترامب مقتل "خاشقجي" للتغطية على أزمة ابنته؟

18 يونيو 2020 - 09:27 م

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن الرئيس دونالد ترامب استغل قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لمساعدة ابنته إيفانكا، بعد الكشف عن استخدام بريدها الشخصي في مراسلات العمل.





وواجهت إيفانكا أزمة في نوفمبر عام 2018 بعد الكشف عن أنها كانت تستخدم بريدها الإلكتروني الشخصي في مراسلات خاصة بعملها الرسمي، بعد أم سبق واستغل ترامب قضية مماثلة في الهجوم على منافسته السابقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، التي استخدمت بريدها الشخصي في مراسلات خلال توليها وزارة الخارجية.





وأشار بولتون في كتابه بعنوان: "الغرفة حيث حدث ذلك.. مذكرات البيت الأبيض"، إلى بيان أدلى به ترامب في 20 نوفمبر 2018 بعد أكثر من شهر على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر، دافع فيه عن علاقته بالمملكة العربية السعودية.





ووفق الكتاب الذي قالت شبكة CNN إنها حصلت على نسخه منه، إن ترامب استغل قضية خاشقجي، وقرر أن يدلي البيان بنفسه لصرف الأنظار عن أزمة إيفانكا واستخدامها لبريدها الشخصي في مراسلات رسمية.





وقال بولتون: "لقد ناقشنا إذا كان ترامب يجب أن يقرأ البيان بنفسه من على منصة البيت الأبيض، أم فقط نصدر البيان كنص مكتوب".





غير أن ترامب قرر أن يتلوه بنفسه، الأمر الذي يعزوه بولتون إلى ما نقله عن ترامب بأن "هذا سيصرف الأنظار عن إيفانكا"، وأضاف: "إذا قرأت البيان شخصيًا فإن ذلك سيغطي على موضوع إيفانكا".



