» غضب بين المسلمين بريطانيا بسبب مساعدات حكومية تحتوي على لحم الخنزير

18 يونيو 2020 - 09:15 م

أثارت مساعدات اجتماعية تقدمها الحكومة البريطانية، غضب المسلمين، لاحتوائها على لحم الخنزير، الذي يحرم الإسلام على أتباعه تناوله.





وتقول عائلات مسلمة نفسها إنها اضطرت إلى الاختيار بين معتقداتها الدينية وتناول الطعام بعد إرسال نقانق من لحم الخنزير، ولحم الخنزير المقدد ضمن المساعدات الغذائية التي تلقتها.





والمساعدات الغذائية التي تم تقديمها أثناء إجراءات العزل التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا عبارة عن علب الفاصوليا والنقانق وحساء العدس ولحم الخنزير المقدد.





ووصف النائب عمران حسين، الحكومة بأنها "غير حساسة ثقافيًا ومعنوًيا"، واعتبر أن ما حصل يمثل "عرضًا آخر للعنصرية الهيكلية والمؤسسية".





وتقوم شركة خاصة فازت بعقد حكومي بقيمة 104 مليون جنيه إسترليني على توصيل الإمدادات الغذائية الحيوية إلى "المستضعفين سريريًا للغاية".





وقالت العائلات الغاضبة إنها حصلت على علب من الفاصوليا والنقانق وحساء العدس ولحم الخنزير المقدد، حسب صحيفة "الجارديان".





وأكل لحم الخنزير محظور في الإسلام وكذا لدى السيخ والهندوس واليهود.





وعلم النائب المسلم بالأمر، بعد أن لاحظت مؤسسة خيرية محلية في برادفورد، وجود العشرات من علب اللحوم غير المفتوحة خارج المنازل.

وقال أحد ممثلي الشركة التي تمد الناس بالمساعدات إنه لا توجد بدائل نباتية أو حلال.





وفي رسالة إلى روبرت جينريك، سكرتير المجتمعات المحلية، كتب حسين: "أريد أن أكون واضحًا أن هذا غير مقبول وغير حساس للغاية لمجتمعاتنا الدينية".





وأضاف: "إن إدراج هذه المنتجات ليس أيضًا غير حساس ثقافيًا وأخلاقيًا، مما يجبر البعض في أكثر المواقف ضعفًا على الاختيار بين المساومة بين المعتقدات الدينية أو غيرها من المعتقدات الصادقة والأكل".



