» فيديو: علقنة ساخنة لرجل أبيض استخدم عبارة عنصرية ضد السود

18 يونيو 2020 - 08:58 م

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلاً أمريكيًا أبيض يتعرض للضرب داخل متجر على يد رجل أسود بعد أن أساء إليه باستخدام عبارة عنصرية تسيء لذوي الأصل الإفريقي.





ويظهر الفيديو الذي تم تصويره داخل متجر فلينت بولاية ميشيجان، رجلاً أبيض يرتدي قناعًا ويتحدث على الهاتف بالقرب من رفوف الملابس، عندما يقوم رجل أسود بطرحه على الأرض.





وحاول الرجل الزحف بعيدًا والاعتذار، لكن مهاجمه واصل ضربه، قائلاً له: "لا تلمسني أبدًا"، كما يظهر في الفيديو الذي أعادت نشره صحيفة "نيويورك بوست".





وعلق المنتج والناشط السينمائي طارق نشيد على الفيديو عبر موقع "تويتر": "رجل في متجر في # فلينت يُشير إلى رجل أسود في المتجر بأنه" ** "أثناء التحدث على الهاتف #". . "الرجل الأسود سمعه ، ثم تطورت الأمور".





ولم يُسمع العبارة التي تفوه بها الرجل الأبيض، لكن مغني الراب FT Quay، الذي نشره المقطع أيضًا على موقع "فيس بوك" قال إنه سمعه يستخدم كلمة (N).





وتم استخدام كلمة (N) لإذلال الأمريكيين الأفارقة قبل ثورة السّود. فالبيض يطلقون كلمة Nigger تهكما وسخرية واحتقارًا، وهو الأمر الذي يفجر غضب السود عند سماعها.



