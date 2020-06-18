الأزهر: الهجوم على مدرسة قرآنية بأفغانستان رتكبته وحوش بشرية

18 يونيو 2020 - 07:54 م

أعرب الأزهر عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة قرآنية في شمالي أفغانستان، الخميس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الطلاب.





وأكد الأزهر أن "قتل طلاب لا تتعدى أعمارهم الثامنة عشرة وهم يتلون كتاب الله هو إرهاب غاشم غير آدمي، ويجيء بعد تفجيرين بمسجدين بأفغانستان هذا الشهر راح ضحيتهما 6 أبرياء، ما يبرهن على أن مرتكبي هذه الجرائم وحوش بشرية ينبغي القضاء عليها وعلى أفكارهم المتطرفة".



