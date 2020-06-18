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شرطي متهم في مقتل الأمريكي «رايشارد بروكس» يسلّم نفسه

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ديفين بروسنان
ديفين بروسنان

فتحي مجدي

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سلم ضابط شرطة متورط في قتل المواطن الأمريكي الأسود، رايشارد بروكس يوم الجمعة نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون.
وأفادت قناة (WXIA-TV) أن ديفين بروسنان (26 عامًا)  الذي يواجه اتهامات بالاعتداء المشدد في مقتل بروكس بالرصاص الأسبوع الماضي سلّم نفسه صباح الخميس.

وقال بول هوارد، المدعي العام لمقاطعة فولتون، الثلاثاء، إن بروسنان يتعاون مع المدعين العامين وسيشهد ضد الشرطي السابق جاريت رولف، الذي يواجه اتهامات بإطلاق رصاصتين على بروكس خارج مطعم "ويندي" للوجبات السريعة.

لكن محامي بروسنان نفى ذلك الخميس، قائلاً إن موكله لم يوافق على الشهادة. 

ومنحت بروسنان إجازة إدارية في أعقاب مقتل بروكس الذي فجر احتجاجات في مدينة أتلانتا.

وقال هوارد، إن بروسنان يواجه ثلاث تهم، منها الوقوف على كتف بروكس وهو يموت.  وأضاف أن مكتبه سيطلب احتجاز رولف بدون كفالة، ومنحه مهلة حتى السادسة مساء الخميس لتسليم نفسه.

والأربعاء، أعلن المدعي العام لمنطقة مقاطعة فولتون بول هاوارد، اتهامات بالقتل ضد الضابط السابق جاريت رولف، الذي تم طرده السبت بعد إطلاق النار على بروكس.

ويواجه رولف (27 عامًا)، 11 تهمة إجمالًا، ويمكن الحكم عليه بالإعدام إذا أدين. أما الضابط الثاني ديفين بروسنان، فيواجه ثلاث تهم، بما في ذلك الاعتداء المشدد.

وأشعل مقتل بروكس خلال محاولته الفرار من الاعتقال الجمعة احتجاجات في مدينة أتلانتا، كما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله للحادث الذي يصب المزيد من الوقود على النار المشتعلة بفعل مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينابوليس في 25 مايو الماضي.  

وأظهر تسجيل فيديو التقطه أحد المارة بروكس يقاوم ضابطين وهو مستلق على الأرض خارج المطعم قبل أن يتمكن من الفكاك والركض باتجاه مرأب سيارات ومعه ما بدا أنه مسدس صاعق خاص بالشرطة.

وأظهر تسجيل آخر لكاميرات المطعم بروكس وهو يدير رأسه ويركض موجهًا المسدس على الأرجح نحو الضابطين اللذين يطاردانه قبل أن يطلق أحدهما النار عليه من مسدسه ليسقط الشاب على الأرض.

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