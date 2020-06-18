مفاجأة.. حمو بيكا يتفوق على عمرو دياب ومحمد رمضان وسعد لمجرد

18 يونيو 2020 - 05:16 م

تصدر المطرب الشعبي ?حمو بيكا?، قائمة موقع بيلبورد Billboard الأميركي من ناحية الانتشار العالمي ونسبة المشاهدات على موقع "يوتيوب" بالنسبة للفنانين الأفارقة، بأكثر من 1.14 بليون مشاهدة، متفوقاً على الفنان المغربي ?سعد لمجرد? الذي احتل المرتبة الثانية بنسبة مشاهدة 868.16 مليون.

كما تفوق حمو بيكا على الفنان عمرو دياب? الذي احتل المرتبة الرابعة، وجاء مواطنه الفنان ?محمد رمضان? بالمرتبة الخامسة، بحسب قائمة موقع بيلبورد Billboard الأميركي.

وضمن هذا التصنيف، إحتلت الفنانة اللبنانية إليسا المرتبة الاولى للفنانين الغير أفارقة وتفوقت على الفنان الأمريكي جاستن بيبر الذي احتل المرتبة العاشرة ويلي ايليش وبيونسيه وشاكيرا بأكثر من 225.6 مليون مشاهدة.