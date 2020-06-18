دولة أوروبية تعلن عودة رحلاتها الجوية إلى مصر

أعلنت شركة «إديلويس إير» إحدى شركات الطيران السويسرية، استئناف رحلاتها الجوية إلى مصر، لتصبح أول شركة أوروبية تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى مصر منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وستنظم الشركة رحلاتها من زيورخ إلى مدينة الغردقة بمعدل 5 رحلات أسبوعياً أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، خلال شهر يوليو، و 5 رحلات خلال نفس الشهر إلى مدينة مرسى علم .

من جهة أخرى استقبل مطار القاهرة الدولي، أمس 17 يونيو، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط على متنهما نحو 174 راكبا من المصريين العالقين في قطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، وقد سيرت الرحلة شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني.

وزير الطيران يُعلن فتح الحجوزات على كافة الرحلات الجوية

وكشف وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، عن فتح الحجوزات على كافة الرحلات الجوية لجميع الدول أمام المواطنين المصريين وغير المصريين داخل البلاد، وخارجها اعتبارا من اليوم، الأحد، بكافة مكاتب شركات الطيران المصرية ومنها أيضا الشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك استعدادا لتشغيل في أول يوليو المقبل.

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أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران، خلال كلمة له فى مؤتمر صحفي، منذ قليل، عن مدى سعادته بإعلان عودة الحركة الجوية وبصورة تدريجية مع عدد من الدول، مقدما الشكر للقيادة السياسة لدعمها لقطاع الطيران .

وأضاف “منار”: «أول يوليو بدء الطيران بجميع طيران الجمهورية، عودة الطيران تدريجى مع بعض البلاد، الإجراءات التى اتخذت فى الفترة السابقة كانت استباقية وسنقوم خلال الفترة القادمة بالمرور على كافة المطارات، تم تعقيم كافة الطيرات فى الكامل، وسيتم تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة».

وقد أعلن عن ضوابط تشغيل الأنشطة فى المطارات، مشددا على التزام الركاب بتوقيع إقرار فى مطار المغادرة، وأنه يحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التى تعلن منظمة الصحة أن تفشى الفيروس فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار pcr .