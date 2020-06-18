طليق «باميلا أندرسون» يقطع الاتصال بعد سؤال محرج عنها

18 يونيو 2020 - 04:48 م

قطع الموسيقي الأمريكي، تومي لي، الاتصال خلال مقابلة إذاعية، بعد أن تلقى سؤالاً محرجًا عن زوجته السابقة، عارضة الأزياء باميلا أندرسون.





جاء ذلك لدى سؤال خلال مقابلة مع محطة إذاعة أستراليا حول ألبومه المنفرد الجديد، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا العام.





بعد الإجابة عن بعض الأسئلة حول كيفية نسخه مع جائحة فيروس كورونا المستمر، توجه إليه المذيع جيس إيفا بسؤال شخصي. وقال له: "أنت بطل للعديد من الرجال حول العالم لكونك ارتبطت بعلاقة رومانسية ببعض الأشخاص الرائعين، هيذر لوكلير، باميلا أندرسون، نعومي كامبل، بينك.





وسأله: من بين جميع عشاقك، من كان الأفضل؟، وبمجرد أن ينتهي من طرح السؤال، يتم قطع الاتصال. وليس من الواضح ما إذا تم إنهاء المكالمة من قبل لي أو دعاية له.





وقال كريس بيدج، أحد المشاركين في استضافة لي: "هذا ليس جيدًا". وقال زميله لورنس موني: "أعتقد أننا أوقفنا الحديث لأنه دخل منطقة ممنوعة".





وأبلغ أحد منتجي البرنامج الإذاعي، محاوري لي بأنه لم يُسمح لهم بسؤاله عن زوجاته السابقة. وهو ما رد عليه جيس بقوله: "لم أكن أعرف ذلك. إنه تومي لي. ما ذا كنت أريد أن أسأله، وصفات رقائق الشوكولاتة المفضلة لديه؟".





واتصل المنتج بسرعة اعتذر عن السؤال. وفي النهاية تم إعادة الاتصال مع تومي لي.





وتزوج الموسيقي الأمريكي من عارضة الأزياء باميلا أندرسون بعد أربعة أيام فقط من لقائها في فبراير 1995. واستمر زواجهما حتى عام 1998. ولهما ابنان: براندون توماس وديلان جاجر.



