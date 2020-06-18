شاهد.. تحرش جماعي بـ"شمس الكويتية" في السوق بسبب ملابسها

محمد فضل
تعرضت الفنانة ?شمس الكويتية، إلى تحرش جماعي من قبل العاملين في سوق السمك بالكويت، بسبب ملابسها التي اعترفت بكونها لا تليق بهذا المكان.
وقالت شمس في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها عندما ذهبت إلى السوق من أجل شراء بعض الحاجيات لمنزلها ومنزل والدتها، مرتدية سروالاً رياضياً ضيقاً وقصيراً، اكتشفت أنها الأنثى الوحيدة في المكان، وأن العاملين الهنود هناك بدأوا بالتغزل بها.
ولفتت إلى أنهم انقسموا إلى فريقين، دافع أحدهم عنها، فيما لم يتردد الآخر في توجيه عبارات الغزل إليها.
وذكرت في المقطع أن هذا أضحكها، وأن أحدهم لاحقها، إلى أن عرضت عليه المال من دون أن تشتري من بضاعته.
ورأت أنه كان عليها الحذر لأن العاملين فيه لم يروا النساء، ولم يلتقوا زوجاتهم منذ ما لا يقل عن 15 عاماً بحسب قولها.
وأضافت أنها لم تكن تعلم أن الهنود يتغزلون أيضاً، لافتة إلى أن غزلهم مسالم ولطيف.
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