ننشر شروط وزارة الرياضة لعودة الكرة في الملاعب

وضعت اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة العديد من خطوات الاجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها لعودة النشاط بالاتحادات الرياضية، ومقسمة إلي إجراءات قبل بدء عودة النشاط الرياضي بالاتحادات، وايضا سوف يتم اتخاذ اجراءات بملاعب التدريب وصالات إقامة المباريات وأخرى قبل المناقسات وأثناء المباريات وبعدها.

الاجراءات التي يتم اتخاذها قبل بدء عودة النشاط الرياضى بالاتحادات

_1تشكيل لجنة طبية بكل اتحاد رياضى لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.

_2 تحديد الأطقم الطبية للمنتخبات القومية المختلفة والتنسيق معها وتدريبها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

_3 تحديد أسماء اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والحكام المقرر مشاركتهم لاستكمال موسم الحالى أو الاستعداد للموسم القادم

_4 مخاطبة جميع الأندية المشاركة فى منافسات الاتحاد لإجراء الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كرونا المستجد على لاعبيها قبل المشاركة فى تلك الأنشطة والمسابقات وتقديم شهادة طبية الى اللجنة الطبية بالاتحاد قبل بدء المنافسات .

_5 تقوم الأجهزة الطبية بمتابعة الحالة الطبية لكافة اللاعبين و الأجهزة الإدارية والفحص اليومى المتكرر لدرجة الحرارة واستبعاد العناصر التى قد تظهر عليها اعراض مثل “ارتفاع درجة الحرارة – السعال الجاف – اعراض تنفسية – تعب عام”.

_6 يتم تجميع الحكام المنوط بهم إدارة المباريات من خلال لجنة الحكام الرئيسية وتحديد أسماءهم مسبقا باللاعبين والأجهزة الفنية.

_7 إقامة معسكر مغلق للفرق المشاركة قبل بداية المنافسات.

_8 يتم التزام جميع الفرق بتنفيذ هذا البروتكول واستبعاد الفريق الغير ملتزم من المنافسات.

_9 يفضل استكمال إقامة المنافسات من خلال دورات مجمعة وبأقل عدد من المباريات والأدوار وساعات اللعب

_10 تقوم اللجنة الطبية بكل اتحاد بإعداد دليل إرشادات واجراءات احترازية لعودة النشاط للعبة يتواءم مع ما تم إقراره من اجراءات من قبل الجهات المعنية “لجنة الأزمات بمجلس الوزراء – وزارة الصحة – اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية – اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة – اللجنة الطبية بالاتحاد الدولى لكل لعبة”.

الاجراءات التي يتم اتخاذها بملاعب التدريب وصالات إقامة المباريات

_1 تحديد الملاعب التى ستجرى عليها التدريبات او المنافسات والتنسيق مع تلك الهيئات وتشكيل لجنة لمتابعة تجهيز أماكن استقبال الأنشطة ولاعبى المنتخبات.

_2 وضع نظام ثابت معتمد لتطهير الأدوات الرياضية قبل التدريب او المباريات.

_3 توفير الكحول والمطهرات والمناديل المبللة فى اماكن متعددة بالملعب وعند المداحل والمخارج.

_4 الاتفاق مع الهيئات التى ستستقبل تدريب لاعبى المنتخبات لتوفير وتدريب عدد مناسب من العاملين لتجهيز الملعب بصورة جيدة.

_5 التزام جميع المتواجدين بالملاعب بالإجراءات الوقائية وارتداء وسائل الوقاية والحماية الشخصية.

_6 غير مسموح بتواجد الأشخاص غير المصرح لهم بدخول الملاعب أو صالات التدريب

_7 االاتفاق والإشراف على أن يتم تطهير غرف الملابس ودورات المياه والأماكن المشتركة قبل بدء التدريب او المباريات.

_8 يتم الكشف الظاهرى على جميع المترددين على الملاعب “فحص الحرارة – الفحص الظاهرى لأية اعراض”

_9 اللجنة الطبية بالاتحاد لها سلطة استبعاد او منع الدخول ألى شخص تظهر عليه الأعراض “ارتفاع درجة الحرارة – السعال –اعراض تنفسية – تعب عام”.

اجراءات يتم اتخاذها قبل المنافسات والمباريات

_1 التحرك من محل الاقامة الى الملاعب فى حافلات مناسبة سبق تطهيرها

_2 مراعاة المسافات الآمنة بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة المختلفة والتأكيد على ارتداء الماسكات الواقية.

_3 يتم فحص اللاعبين والجهاز الفنى قبل ركوب الحافلات “فحص الحرارة والفحص الظاهري”.

_4 يتم توفير الكحول والمطهرات والماسكات داخل الحافلات.

_5 يتم فحص اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى قبل دخول الملاعب ولا يتم الدخول فى حالات ظهور اعراض مرضية.

_6 التوجيه نحو إجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة قدر الإمكان واستغلال مساحات الصالة أو الملعب ومراعاة المسافات الآمنة.

_7 إلزام الجميع بارتداء المسكات داخل ارض الملعب باستثناء اللاعبين والحكام فقط.

_8 تمنع المصافحة والتقارب بين اللاعبين أو الحكام.

_9 يراعى موافقة اولياء الامور على مشاركة الأبناء فى نشاط الاتحاد

_10 تمنع المؤتمرات الصحفية بحضور وسائل الإعلام المختلفة ويكتفى باستخدام المؤتمرات عبر وسائل الاتصال الإلكتروني

_11 الاتحادات التى تستوجب انشتطها استخدام أولاد لجمع الكرات أو ما شابه أثناء إقامة التدريبات أو المنافسات لابد من إحضار موافقة ولى الأمر ولا يسمح بالاستعانة بمن هم اقل من 16 عام ويقترح قيام الاتحاد بتوفير تلك الخدمة من خلال عناصر أكبر سنا وتوفير الإجراءات الاحترازية المعتمدة ويتم تدريبهم على تلك الإجراءات.

_12 المسابقات المجمعة للألعاب الفردية يسمح لكل اتحاد إقامتها بحضور اللاعبين دون أسرهم ويراعى تقليل عدد الساعات وتوزيع المسابقات بالشكل الذى يوفر عوامل الأمن والسالمة.

إجراءات يتم اتخاذها أثناء المباريات

_1 يلتزم جميع اللاعبين بعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع زملائهم وخاصة زجاجات المياه والعصائر.

_2 تمنع المصافحة او التقارب او الاحتفالات بين اللاعبين بعد تسجيل الأهداف وتراعى المسافات الأمنة.

_3 جامعى الكرات او المعاونون لابد من ارتدائهم الماسكات وعدم مشاركة زجاجات المياه وتطهير اليدين بالكحول بصورة متكررة.

_4 يراعى خلال اوقات الراحة او توقف المباريات او التدريب عدم التقارب بين اللاعبين ومراعاة المسافات الآمنة ويفضل قضاء وقت الراحة بالملعب المفتوح ومراعاة المسافات الآمنة بين اللاعبين والجهاز الفني.

_5 يراعى عدم تواجد أى اشخاص غير مصرح لهم بالتواجد داخل الملعب أو أثناء التدريب.

_6 يراعى المسافات الأمنة بين البدلاء وباقى الأجهزة المعاونة بالملعب.

_7 يراعى تقليل عدد العاملين بالتصوير و البث التليفزيونى ومراعاة المسافات الأمنة وارتداء الماسكات الواقية

الاجراءات التي يتم اتخاذها بعد المباريات

_1 يتم مغادرة اللاعبين مباشرة بعد انتهاء التدريب او المباراة الى الحافلات الناقلة.

_2 يتم توفير الماسكات والكحول والمطهرات ومراعاة المسافات الامنة داخل الحافلات الناقلة.

_3 يلتزم جميع اللاعبين والجهاز الفنى بارتداء الماسكات بعد المباراة مباشرة واثناء التوجه او التواجد داخل الحافلات الناقلة.

_4 يمنع الالتقاء او استخدام غرف تغيير الملابس بعد المباريات ويتم التوجه الى مكان الاقامة مباشرة.

_5 يتم تنسيق مغادرة ارض الملعب بين الفريقين لتفادى حدوث ازدحام ويفضل تخصيص أكثر من بوابة للخروج.

_6 بالنسبة للاعبين الذين يخضعون لاختبارات المنشطات بعد المباريات الرسمية يتم تنسيق غرفة خاصة بمساحات مناسبة ومسافات امنة ونقلهم بسيارات خاصة بعد اجراء الاختبارات.

_7 يخضع جميع سائقين الحافلات الناقلة لكافة الفحوصات والالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الماسكات طوال فترة عملهم