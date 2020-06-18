إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية

وافق الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر على نشر أرقام الجلوس ومقار وعناوين اللجان لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية،

وسيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي من خلال الرابط التالي: http://www.azhar.eg/seatsNO.html، وحسب توصيات فضيلته تم إتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته واسم المعهد ومقر لجنة الامتحان وعنوانها تيسيرًا على الطلاب.

وسيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي من خلال الرابط التالي: http://www.azhar.eg/seatsNO.html، وحسب توصيات فضيلته تم إتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته واسم المعهد ومقر لجنة الامتحان وعنوانها تيسيرًا على الطلاب.