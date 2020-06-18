إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية

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وافق الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر على نشر أرقام الجلوس ومقار وعناوين اللجان لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، 
وسيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي من خلال الرابط التالي: http://www.azhar.eg/seatsNO.html، وحسب توصيات فضيلته تم إتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته واسم المعهد ومقر لجنة الامتحان وعنوانها تيسيرًا على الطلاب.
 
وأشار الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أنه تم تعديل جدول امتحان القسم العلمي والأدبي والعلوم الإسلامية وجدول البعوث الإسلامية؛ بحيث يكون الامتحان مادة واحدة في اليوم، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وخوفًا من تجمعهم واختلاطهم بين اللجنتين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيدًا بقرار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بإلغاء الامتحان الشفوي لطلاب الثانوية الأزهرية حرصا عليهم في هذا الظرف الاستثنائي.

 من جانبه، أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن الإدارة المركزية للامتحانات تعمل على تطوير أدائها لخدمة أبنائها الطلاب والعمل على راحتهم، وتقديم خدماتها بطريقة سريعة ودقيقة وموثقة وسهلة الحصول عليها، لافتًا إلى أنه ولأول مرة تم طبع مواد رسوب الطالب المعيد على رقم جلوسه المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية.

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