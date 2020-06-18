وفاة مريض بكورونا.. فصلت أسرته جهاز التنفس لتشغيل مكيف الهواء

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توفي مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في مستشفى في راجاستان، شمالي الهند، عندما قام أقاربه أثناء زيارته ليل الاثنين بفصل جهاز التنفس الصناعي حتى يتمكنوا من تشغيل مكيف الهواء.

وكان الرجل يعالج الرجل في وحدة العناية المركزة في مستشفى (MBS) في راجستان، وذلك عندما جاء أقاربه لزيارته مساء الاثنين، وأثناء الجلوس معه، بدأوا يشعرون بالحرارة ، لذلك اتخذوا قرارًا بصدق بفصل جهاز التنفس الصناعي، وقاموا بتوصيل مكيف الهواء بدلاً من ذلك.

وبعد مضي بعض الوقت، نفدت بطارية جهاز التنفس الصناعي وتدهورت حالة المريض بسرعة، وأبلغت أسرته الأطباء الذين أجروا محاولة الإنعاش القلب ، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه، وتوفي في الحال.

وعقب الوفاة، اعتدت عائلة المريض لفظيًا على موظفي المستشفى، وفق صحيفة "ديلي ستار".

وتقوم أجهزة التنفس الصناعي، التي تستخدم في أشد حالات الإصابة بـ (كوفيد – 19)، بضخ الهواء ميكانيكيًا إلى رئتي شخص لا يمكنه التنفس دون مساعدة.

وعادة ما يحتاج الجهاز إلى الكهرباء للعمل، بيمكا يمكن استخدام طاقة البطارية مع البعض. 

ويأتي هذا وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة في راجستان إلى 13،216 وعدد الوفيات إلى 308. بينما يصل العدد الإجمالي للإصابات في الهند إلى 367 ألفًا، مسجلة رابع أعلى حالات إصابة في العالم، و12.237 حالة وفاة.

وفي 24 مارس، أمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الشعب الهندي البالغ عدده 1.3 مليار نسمة بالدخول في حظر صارم، لكن الإجراءات تم تخفيفها خلال الأسابيع الأخيرة.

والآن، ترتفع أعداد حالات الإصابة بسرعة مرة أخرى إلى جانب المستشفيات والوفيات خاصة في المدن المزدحمة، مثل مومباي ودلهي.

وكانت هناك تقارير عن وفيات لأشخاص تم حرمانهم من العلاج في المستشفيات المكتظة بالسكان، وتم العثور على أحدهم ميتًا في مرحاض.
وكان الرجل يعالج الرجل في وحدة العناية المركزة في مستشفى (MBS) في راجستان، وذلك عندما جاء أقاربه لزيارته مساء الاثنين، وأثناء الجلوس معه، بدأوا يشعرون بالحرارة ، لذلك اتخذوا قرارًا بصدق بفصل جهاز التنفس الصناعي، وقاموا بتوصيل مكيف الهواء بدلاً من ذلك.

وبعد مضي بعض الوقت، نفدت بطارية جهاز التنفس الصناعي وتدهورت حالة المريض بسرعة، وأبلغت أسرته الأطباء الذين أجروا محاولة الإنعاش القلب ، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه، وتوفي في الحال.

وعقب الوفاة، اعتدت عائلة المريض لفظيًا على موظفي المستشفى، وفق صحيفة "ديلي ستار".

وتقوم أجهزة التنفس الصناعي، التي تستخدم في أشد حالات الإصابة بـ (كوفيد – 19)، بضخ الهواء ميكانيكيًا إلى رئتي شخص لا يمكنه التنفس دون مساعدة.

وعادة ما يحتاج الجهاز إلى الكهرباء للعمل، بيمكا يمكن استخدام طاقة البطارية مع البعض. 

ويأتي هذا وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة في راجستان إلى 13،216 وعدد الوفيات إلى 308. بينما يصل العدد الإجمالي للإصابات في الهند إلى 367 ألفًا، مسجلة رابع أعلى حالات إصابة في العالم، و12.237 حالة وفاة.

وفي 24 مارس، أمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الشعب الهندي البالغ عدده 1.3 مليار نسمة بالدخول في حظر صارم، لكن الإجراءات تم تخفيفها خلال الأسابيع الأخيرة.

والآن، ترتفع أعداد حالات الإصابة بسرعة مرة أخرى إلى جانب المستشفيات والوفيات خاصة في المدن المزدحمة، مثل مومباي ودلهي.

وكانت هناك تقارير عن وفيات لأشخاص تم حرمانهم من العلاج في المستشفيات المكتظة بالسكان، وتم العثور على أحدهم ميتًا في مرحاض.

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