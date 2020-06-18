صدمة.. وفاة الإعلامي محمد الدالي بأزمة قلبية مفاجئة

18 يونيو 2020 - 04:06 م

تُوفي الإعلامي محمد الدالي، اليوم الخميس، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وأكدت ابنه عمه ابتسام الدالي نبأ وفاته، حيث كتبت عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حبيب قلبي أخويا وابن عمي الإعلامي محمد الدالي في ذمة الله".

وكشف أصدقاء الإعلامي الراحل عن سبب وفاة الدالي، مؤكدين أنه تعرض لأزمة قلبية فجر اليوم أودت بحياته.

وكتب الصحفي إيهاب نافع في منشور له عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، :" وفاة الدكتور محمد الدالي بأزمة قلبية فجر اليوم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا".

وأردف داعيًا له بالقول: "اللهم تغمده بواسع رحماتك وأسكنه فسيح جناتك وألهمنا وذويه صبرًا، اللهم إنا نشهدك على حسن خلقه وكريم أدبه وطيب معشره وصدق قوله ولطف معاملته، نشهدك يا ربنا أنه كان من الأنقياء، يا رب تقبله في الصالحين واغفر له وارحمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصديق الحبيب الدكتور محمد الدالي".

وخلفت وفاة محمد الدالي، حزنًا كبيرًا في الوسط الإعلامي، نظرًا لوفاته في سن صغيرة، وسط كلمات نعي عدة كتبها أصدقاؤه والمقربون منه.

ونشرت الفنانة والإعلامية المصرية رانيا ياسين، منشورًا عبر حسابها في "فيسبوك" قائلة: "البقاء لله في وفاة الإعلامي محمد الدالي إثر أزمه قلبية، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون".

وتابعت: "يا دالي لا أستطيع أن أصدق، استغفر الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. كم كنت طيب القلب لا تفارقك الابتسامة، متفائلاً دوما تحب الخير للجميع وأجدع خلق الله مع كل أصحابك وزملائك.. الله يرحمك يا محمد ويصبر والدتك وزوجتك وكل أسرتك كم أنا حزينة".