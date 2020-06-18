حقيقة إصابة أسامة هيكل بفيروس كورونا

18 يونيو 2020 - 03:08 م

تداولت مواقع ووسائل إعلام، أنباءً عن إصابة وزير الإعلام أسامة هيكل بفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطته أحد المصابين بالفيروس.

فيما أكدت مصادر، أن الوزير يخضع حاليا للعزل المنزلى ولم تظهر نتيجة المسحة التي أجراها للتأكد من إصابته من عدمه.

يذكر أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أكد من قبل أن وزارة الدولة للإعلام حرصت خلال الفترة الماضية على نقل صورة واضحة عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، وأن تواجده ضمن فريق لجنة إدارة أزمة كورونا مكنه من الإطلاع على كافة التفاصيل والتوجهات الحكومية في التعامل مع الأزمة، موضحاً أنه بعد معظم اجتماعات اللجنة يتم عقد مؤتمر صحفي يتم بثه على الهواء مباشرة للإعلان بكل شفافية عن سياسة التعامل مع أزمة الفيروس وفق كل مرحلة.