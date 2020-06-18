» آخر تطورات رحيل "أزارو" عن الأهلي

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وليد أزارو

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حميد البوزيدى

كشف حميد البوزيدي وكيل أعمال المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، موقف اللاعب من العروض والرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال "البوزيدي" خلال تصريحات لقناة "النهار": "لا يوجد حتى الآن أي عروض رسمية لوليد أزارو ، ومن المقرر عودة اللاعب للأهلي بشكل طبيعي".

وأتم: "ولا يوجد لدي خبر أن النادي الأهلي يتفاوض مع موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي".

يذكر أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي كان قد صرح في وقت سابق بعدم الحاجة إلى خدمات أزارو في الموسم الجديد.


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