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قرعة نارية للمنتخب السعودى بكأس آسيا 2020 للناشئين

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أسفرت قرعة بطولة كأس آسيا 2020 للناشئين، التي أقيمت اليوم، الخميس،  عن مواجهات نارية لمنتخب السعودية.

وأقعت قرعة كأس آسيا للناشئين منتخب السعودية في المجموعة الرابعة بجانب اليابان والصين وإندونسيا.

وتقام مباريات كأس آسيا للناشئين، التي ستضيفها دولة البحرين، بمشاركة 16 منتخبا، مقسمين على 4 مجموعات، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وستتأهل المنتخبات الأربعة التي ستبلغ المربع الذهبي لبطولة كأس آسيا للناشئين، إلى بطولة كأس العالم 2021.


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