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لأول مرة في تاريخه.. رونالدو يحقق رقما سلبيا

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رونالدو
رونالدو

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كأس إيطاليا

السوبر الإيطالي

كرستيانو

يوفنتس

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، رقما سلبيا لأول مرة في تاريخه، بعد هزيمة البيانكونيري أمام نابولي أمس، الأربعاء، في نهائي كأس إيطاليا.

وذكرت شبكة أوبتا العالمية لإحصائيات كرة القدم، أن كريستيانو رونالدو خسر نهائيين متتاليين مع فريق واحد، لأول مرة في تاريخه.

وكان رونالدو خسر السوبر الإيطالي مع يوفنتوس أمام لاتسيو في ديسمبر الماضي، ثم خسر كأس إيطاليا أمام نابولي، أمس الأربعاء.

وخسر فريق يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.


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