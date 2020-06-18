» الجوازات السعودية توضح موقف من انتهت تأشيراتهم خارج المملكة

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متابعات- الدويني فولي

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أوضحت الحكومة السعودية وضع من انتهت تأشيراتهم خلال وجودهم خارج المملكة العربية السعودية وعدم القدرة على تجديدها، بسبب إجراءات حظر السفر المتبعة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).


قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، إن المديرية العامة للجوازات، أكدت أنه سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الوافدين الموجودين خارج المملكة سواء كانت إقامتهم سارية أو منتهية، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وذكرت الجوازات السعودية عبر حسابها على "تويتر": "في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية".


ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك جاء في ردها عبر حسابها على سؤال فيما لو كان الوافد خارج المملكة وانتهت التأشيرة الخاصة به للخروج والعودة، كيف سيكون موقفه.

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