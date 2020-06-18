» إيران.. حفل زفاف يتسبب في إصابة 57 شخصا بكورونا

18 يونيو 2020 - 12:21 م

أصيب 57 شخصا بفيروس كورونا المستجد وذلك عقب مشاركتهم في حفل زفاف بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، وفق ما أعلنته الجامعة الطبية في محافظة هرمزغان الخميس.









وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة، فاطمة نوروزيان: ”عقب حفل زفاف في مدينة جروك سيريك، تم تشخيص إصابة 57 شخصا بفيروس كورونا المستجد“، داعية الناس إلى الامتناع عن إقامة مراسم الحداد والفرح.









وأضافت نوروزيان أن عدد الإصابات في محافظة هرمزغان، ارتفع بشكل كبير نتيجة عدم التزام المواطنين بقانون التباعد الاجتماعي وباقي البروتوكولات الصحية، مبينة أن ”عدد الوفيات في هرمزغان وصل إلى 147 مع تسجيل 13 حالة جديدة“.









ولا تزال محافظة هرمزغان في الدائرة الحمراء بسبب تفشي فيروس كورونا، ومنعت السلطات في الأسبوع الماضي، الجامعات الطبية بالمحافظات من الكشف عن عدد الإصابات في كل محافظة.









ومنذ 14 من يونيو الماضي، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة هرمزغان 1589 حالة إصابة، لكن هذا العدد في تصاعد.









وبدأت السلطات الإيرانية في محافظة هرمزغان منذ أمس الأربعاء تطبيق إجراءات تحد من عمليات التنقل داخل محافظة هرمزغان للحد من تفشي فيروس كورونا.



