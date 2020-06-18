"الحديدي": هذه الفتاوى كارثة كبرى

18 يونيو 2020 - 10:32 ص

رفض الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية، الفتاوى التي يطلقها البعض بشأن دخول الأشخاص النار أو الجنة.







وقال "الحديدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" إ سن الحكم على مصائر العباد في ظل وجود نصوص قرآنية وأحاديث نبوية، كارثة كبرى.





وتابع: "يجب أن نقف إجلالًا وتقديسًا واحترامًا للنصوص القرآنية، ولفعل الله مشيئته في خلقه، الذي قال: "يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ"، مناشدا الجميع عدم الانشغال بأحوال الآخرين وعدم إصدار الأحكام.

