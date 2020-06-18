السعودية تكشف موعد عودة السياحة للبلاد

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قال أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، إن عودة القطاع السياحي في السعودية للعمل ستكون بنهاية شهر شوال الجاري 21 يونيو الجاري.

وأشار في تصريحات لقناة العربية السعودية، مساء أمس، الأربعاء، إلى أن "ذلك يأتي أسوة بالدول التي أعادت تشغيل القطاعات السياحية بعد الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأوضح الوزير: "بدأنا نشاهد مؤشرات لبعض دول العالم التي بدأت تعيد العمل السياحي، والسعودية سوف تستأنف ذلك في نهاية شوال الجاري، ما عدا مكة المكرمة".

وأكد الوزير على "جاهزية الوزارة لإطلاق برنامج ثري للسياحة الداخلية في الصيف، ولاسيما أن 80% من المواطنين يرغبون في السياحة الداخلية، وستجهز الوزارة كثيرًا من البرامج التي سيتم إطلاقها إذا تم الاتفاق مع وزارة الصحة".

ولفت الوزير إلى أن "أكثر من 80 مليون موظف بالقطاع السياحي العربي، أو جزء منهم، معرضون لفقد وظائفهم من جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا العالمية".

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