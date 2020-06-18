"مش هنجبركم علي حاجة" قرار جديد من التموين

18 يونيو 2020 - 09:48 ص









كشف الدكتور أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، عن أسباب توجه الوزارة إلي طرح الكمامة القماشية على البطاقات التموينية، قائلا :" الكمامة القماشية قابلة لإعادة الاستخدام، وبهذا فهى موفرة للمواطن".







وأضاف "حسام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكستر نيوز"، اليوم الخميس، بأنهم لم يحددوا سعر الكمامة القماشية حيث أن التفاوض مازال مستمر، معقبا :" طرح الكمامة على البطاقة التموينية ستساهم في الوصول إلى المواطنين في الكفور والنجوع".







وتابع:" شراء الكمامة القماشية ضمن السلع التي توفرها البطاقة التموينية ليس إجباريا ،مش هنجبركم علي شراء سلعة معية أو حاجة معينة، منوها بأنه سيتم طرح 40 مليون كمامة مبدئيا بواقع كمامتين لكل بطاقة.

