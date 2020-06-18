مصر للطيران تنهي الجدل حول زيادة أسعار التذاكر

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أنهى الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الجدل حول زيادة أسعار تذاكر الطيران، قائلا: "كان هناك مقترح في بداية أزمة فيروس "كورونا" المستجد أن يكون هناك تباعد داخل الطائرة. 

وأكد "زكريا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أنه تم بعد ذلك استبعاد هذا المقترح ولم يتم تطبيقه. 

وتابع: "بسبب استبعاد هذا المقترح لن يتم حدوث أي زيادة في أسعار تذاكر الطيران كما تم تداوله خلال الفترة الماضية.

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