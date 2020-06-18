» "الست دي السبب" سر تنكر مدير إدارة تعليمية فى زى "ميكانيكى"

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التعليم

مدير مدرسة

الإبراشي

الأولى

كشف عبد العزيز حسن، مدير عام إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، عن سر تنكره في زي ميكانيكي وذهابه إلى المدارس قائلا:"كنت عاوز أكشف سماسرة النصب على الطلاب وأولياء الأمور بأى طريقة كانت". 

وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن إحدى أولياء الأمور جاءت إلى مكتبه تشتكى من استغلال معدومى الضمير الذين يطلبون أموالاً مقابل دخول ابنها المدرسة، وهى لا تمتلك أموالاً.

وتابع :"الست دي كانت السبب في الكشف عن هؤلاء النصابين وبالفعل تنكرت فى زى أحد أقاربها ورحت المدرسة وضبطنا المخالفين، معقبا: "نضرب بيد من حديد على كل المخالفين، وأنا عملت رجل عجوز وغيرت صوتى ومشيتى وعملت ميكانيكى وأبن بلد ورحت 6 مدارس ولم أجد إلا حالة واحدة وهذا ما طمأننى".

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