» قصة الفنانة التي غضب منها عادل إمام .. وضربها أحمد زكي بالقلم

أحمد عادل شعبان
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ليلى شعير رقم 80 والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار السنوات الماضية.
وقالت ليلى في لقاء تلفزيوني: على الرغم أن والدي كان نحاتا إلا أنه رفض عملي في الفن وقال (مفيش بنت عيلة تشتغل فنانة).
وأضافت: قلة أدواري وراؤها سفري مع زوجي إلى باريس وتركيزي في مجال عرض الأزياء.
واستدركت: كان المفروض أشارك في فيلم (عمارة يعقوبيان) بالدور اللي قامت بيه يسرا لكن اعتذرت لأن والدتي و زوجي كانوا مرضى وعادل إمام غضب مني.
وتابعت: حصلت على دور صغير في فيلم (الهروب) مع أحمد ذكي وتلقيت قلما منه وتم إعادة المشهد 20 مرة لكن كانت تجربة جيدة.
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