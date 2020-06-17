مصر تقترب من 50 ألف مصابًا وتسجل 1850 وفاة بكورونا

أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن إجمالي حصيلة ضحايا ومصابي كورونا في مصر، وصل إلى 49219 إصابة جديدة، و1850 وفاة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خاصة في كل من محافظتي القاهرة والجيزة، والوقوف على التحديات في تلك المحافظات كونها الأكثر إصابة، ومتابعة سير العمل في كل من المستشفيات من خلال استقبال حالات الإصابة، والقوافل العلاجية التي تقوم بتوزيع الأدوية على حالات العزل المنزلي والمخالطين، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل تلقي العلاج.

وأضافت، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) بلغ 14566 حالة، من ضمنهم الـ 13141متعافيًا.

وأشارت، إلى خروج 411 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141.

واستعرضت الوضع الوبائي في مصر، اليوم، الاربعاء، حيث أعلنت عن تسجيل عدد 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 84 وفاة.