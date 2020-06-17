» ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الخميس، نهارا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط احيانا ، لطيف ليلا ، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط احيانا ، لطيف ليلا، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، والرياح نشطة ، لطيف ليلا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة ، معتدل ليلأ.

تنشط رياح على السواحل الشمالية الغربية ، كما تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للاتربة على بعض المناطق ،نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وتؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية - شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر..

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

الاسكندرية 27 21

وادى النطرون 32 21

طنطا 32 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 30 21

بلطيم 29 21

مطروح 26 22

السلوم 29 21

سيوة 33 20

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 34 21

المنصورة 32 20

الاسماعيلية 34 19

السويس 34 22

العريش 29 20

رفح 28 20

راس سدر 32 22

نخل 33 14

نويبع 35 24

طابا 33 20

كاترين 30 15

الطور 31 24

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 28

مرسى علم 33 27

الفيوم 34 21

بنى سويف 34 21

المنيا 34 21

اسيوط 35 22

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الاقصر 42 24

اسوان 42 26

ادفو 42 27

ابوسمبل 40 25

الوادى الجديد 39 23

شلاتين 39 27

ابورماد 38 26

حلايب 34 29

راس حدربه 33 27