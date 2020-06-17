محافظة فلسطينية تسجل 17 إصابة بـ"كورونا"

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سجلت محافظة الخليل الفلسطينية اليوم الأربعاء 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.


وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنه تم تسجيل  في بيان صحفي، أن الإصابات الجديدة هي لمخالطي مصابين بالفيروس في مدينة الخليل وبلدة تفوح في المحافظة.

وصرحت بأن عدد الإصابات ارفع منذ صباح الأربعاء إلى 39 إصابة، وهذا أعلى معدل يومي للإصابات يتم تسجيله بين الفلسطينيين منذ تخفيف إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي كورونا الشهر الماضي.

وبتسجيل الحالات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين إلى 745.

وحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الاثنين، المواطنين على الالتزام بشروط السلامة العامة ووضع الكمامات والابتعاد عن التجمعات.

وقال خلال جولة في أحد شوارع مدينة رام الله، إنه من خلال "لبس الكمامة وعدم التجمعات نمنع الإصابات واشتغلوا زي ما بدكم لا نريد قطع أرزاق الناس".

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.

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