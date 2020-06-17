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بالفيديو.. شبح قطة يظهر في ذكرى وفاتها
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فتحي مجدي

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قد يبدو الحديث عن رؤية أشباح لأشخاص رحلوا أمرًا مألوفًا، لكن الجديد هو رؤية أشباح للحيوانات الأليفة، كما حصل مع امرأة تدعى "كلوتشان" قالت إنها رأت شبح قطتها على الأريكة بعد عام من وفاتها. 

ونشرت "كلوتشان" مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في المنزل على منصة "ريديت" للتواصل الاجتماعي للحصول على إجابة على ظهور قطتها، بلاك جاك التي ماتت قبل عام واحد، وتحديدًا في 24 مايو، وهو اليوم الذي رصدت فيه "شبح"، كما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي الفيديو، تقفز إحدى القطتين الأخريتين من السرير، وتخرج إلى الممر لتحيتها عندما تصل إلى المنزل.. لا شيء يظهر على الأريكة على اليسار، ولكن بمجرد أن تضيء الأضواء، يظهر ظل باهت، ويبقى الظل خفيفًا قبل أن يصبح أقل شفافية وأسود داكنًا. 

وأوضحت المرأة، أنه لم يكن هناك سوى وسائد باللون الكريمي والأحمر والرمادي على الأريكة وأنه لا يوجد شيء أسود. وذكرت أن القطة المتوفاة كانت تنام على تلك الأريكة، ولكن ليس بالضرورة في المكان الذي يوجد فيه الظل.

واستبعدت إمكانية أن تكون القطة التي ظهرت في الفيديو هي قطتها الأخرى، قائلة إنها في الغالب بيضاء ذات بقع بنية وزنجبيل وأسود. 

وفي نهاية الفيديو، تأتي المرأة إلى الغرفة وتنظر مباشرة إلى الأريكة حيث الظل مستلقٍ. وعندما سألها أحد المتابعين عما إذا كانت لاحظت أي شيء عندما دخلت الغرفة، قالت: "كلا كنت أبحث عن قطتي الحية، ولكن بالتأكيد لم ألاحظ أي شيء عندما نظرت حول الغرفة".

ويعتقد البعض أن روح القطة الميتة قامت بزيارة صاحبتها في الذكرى السنوية له بينما اعتقد البعض الآخر أنها كانت حقيبة يد. 

شاهد من هنا.. 

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