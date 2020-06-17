» الاحتلال يعلن تسجيل 288 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تسجيل 288 إصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 19 ألفاً و637، بينها 36 حالة خطيرة يخضع 29 منها إلى أجهزة تنفس صناعي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 303، وبلغ عدد المتعافين 15 ألفا و459، بحسب المصدر ذاته.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بين الطلاب والطواقم التعليمية والإدارية بالمدارس ورياض الأطفال إلى 635.
وبحسب موقع "واللا" العبري أغلقت الوزارة حتى الآن 177 مؤسسة تعليمية، وتم إخضاع 22 ألفا و738 من التلاميذ والعاملين بها للحجر الصحي.
وعاودت معدلات الإصابة بالفيروس الارتفاع مجددا في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، في ظل تسهيلات أقرتها الحكومة من بينها فتح المدارس والشواطئ والمطاعم والمقاهي، وسط تحذيرات من موجة ثانية للوباء. 


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