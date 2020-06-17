» تمديد حظر التجوال في العاصمة السودانية

17 يونيو 2020 - 09:22 م

مدد السودان اليوم الأربعاء، فض حظر التجوال الجزئي في العاصمة الخرطوم حتى 29 يونيو الجاري.



وقالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، في بيان، أن مجلس الأمن والدفاع في البلاد وافق على توصيات اللجنة بتمديد الحظر في العاصمة.



وأوضح أن القرار يشمل التمديد من يوم 19 إلى 29 يونيو الجاري بنفس توقياته الحالية من 6 صباحا حتى 3 ظهرا.



وفرضت السلطات السودانية في 18 أبريل الماضي حظرا شاملا للتجوال بالعاصمة، لمدة 3 أسابيع، ومددت الحظر لعشرة أيام أخرى، قبل أن يتم التمديد لفترة أسبوعين مرتين، بهدف منع تفشي فيروس كورونا.



ويعد التمديد الصادر اليوم، هو الرابع من نوعه.



وحتى الثلاثاء، سجلت الخرطوم أعلى نسبة إصابات بالفيروس في البلاد، حيث بلغت 5906، من ضمن 7740 إصابة في أنحاء السودان، بحسب السلطات الصحية.