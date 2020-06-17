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تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

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أعلنت فرنسا، يوم الأربعاء، عن تسجيل 28 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28 حالة، مقارنة مع 111 في بيانات يوم الثلاثاء، ليبلغ عدد الضحايا الإجمالي حتى الآن 29575 حالة.

ولفتت إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 10535 إلى 10267، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 820 إلى 772.

وأفادت السلطات الصحية بأن عدد المصابين بالفيروس ارتفع من 157716 إلى 158174، بزيادة 458 إصابة.

ويوم الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدء مرحلة جديدة من تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، موضحا أن كل مناطق فرنسا ستعتبر خضراء اعتبارا من الاثنين 15 يونيو مع الإسراع بفتح الاقتصاد.

وذكر ماكرون أنه سيتم فتح كل الحدود الأوروبية الداخلية ابتداء من اليوم نفسه، مضيفا أن الفرنسيين سيستطعون السفر إلى الدول خارج التكتل ابتداء من 1 يوليو حسب الوضع الوبائي فيها.

وأفاد بفتح كل المطاعم والمقاهي في باريس الاثنين، مشددا على أن العودة إلى العمل ستكون أولوية اعتبارا من يوم 15 يونيو. وأعلن عن أن المعركة ضد الفيروس لم تنته.

جدير بالذكر أن فرنسا بدأت في 11 مايو رفع القيود العامة التي فرضتها بسبب جائحة فيروس كورونا وسط تراجع ملموس لمؤشرات الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض في البلاد. 



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