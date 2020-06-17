رسالة مبكية من مدرب "صلاح" قبل ساعات من التتويج بالدوري

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خرج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، في رسالة مبكية لأحد المشجعين الأطفال بشأن احتمالية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي غدًا.
وتعهد "كلوب" بأن فريقه سيقدم كل شيء للفوز بلقب الدوري  من أجل الطفل الذي يبغ 4 سنوات ويعاني من السرطان.
وأرسل المدرب الألماني رسالة مسجلة إلى الطفل ويليام واتكينز، بعد أن علم أنه  يعاني من السرطان، وذلك قبل مباراة الأحد ضد إيفرتون، والتي يمكن أن تشهد تتويج "الريدز" بلقب "البريميرليج" إذا فاز على منافسه وخسر مانشستر سيتي ضد أرسنال الأربعاء.
وتناقلت وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي أخبارا مفجعة بأن مرض السرطان قد انتشر في دماغ المشجع الصغير وأيضا في عموده الفقري، وبلا علاج فوري، يتوقع الأطباء أن ويليام قد لا يبقى على قيد الحياة بعد شهر أغسطس.
وبعد سماع الأخبار، أرسل كلوب التسجيل العاطفي الذي نشرته منظمة الصحة النفسية الخيرية، جاء فيه: "مرحبا ويليام، سمعت أنك من مشجعي ليفربول، ربما تعرفني أنا يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وهذه الرسالة خاصة لك".


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