ترقب من الجميع.. رجاء الجداوي تجري المسحة الثالثة لـ"كورونا"

أجرت الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، المسحة الثالثة، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، بعدما أجرت مسحتين وأثبتت إيجابيتها.

وتتلقى رجاء الجداوي العلاج في مستشفى عزل أبوخليفة -المخصصة لاستقبال مصابي الفيروس، ومازالت الفنانة رجاء الجداوي متواجدة في العناية المركزة، بسبب قلة نسبة الأكسجين في دم رجاء الجداوي بين 93 لـ96، وهي على جهاز تنفس صناعي موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.

وأكد الأطباء أنه لايمكن أن تغادر الفنانة العناية المركزة إلا في حالة عودة نسبة الأكسجين في الدم لنسبته الطبيعية بدون جهاز تنفس.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد حقنت بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه مستقرة، إلا أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها بشكل كامل سريعًا.