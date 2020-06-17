» "الناتو" يعاقب روسيا

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الصحة العالمية: الحامل للفيروس هو من يساعد على انتشاره

أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" اليوم الأربعاء عن تبنيه عدة إجراءات لمعاقبة روسيا.
وتبنى الحلف حزمة إجراءات قال إنهأ تأتي ردا على "تعزيز القدرات الصاروخية النووية لروسيا".
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستوبتنبيرغ، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع افتراضي لوزراء الدفاع لدول الناتو، أن الحلف أقر "حزمة إجراءات سياسية وعسكرية متوازنة ردا على تقوية القدرات الصاروخية النووية لروسيا".
وقال ستولتنبيرج إنه يعتبر خطوات روسيا لتحديث قدراتها العسكرية "مهددة وغير مسؤولة"، زاعما أنها "تمارس خطابا يهدف إلى ترهيب دول الحلف".
وذكر ستولتنبيرغ أن دول الناتو قررت شراء دفعات إضافية لمنظومات الدفاع الجوي من طرازي "Patriot" و"SAMP/T"، وكذلك مقاتلات من الجيل الخامس، لكنه شدد على أن الإجراءات الجديدة لا تشمل نصب صواريخ برية نووية منتشرة برا في أوروبا.
وسبق أن أعربت روسيا مرارا عن قلقها من تكثيف الناتو أنشطته العسكرية قرب الحدود الروسية بدرجة غير مسبوقة، بما في ذلك عن طريق تعزيز قواته.

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