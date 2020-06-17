» الاتحاد الأوروبي: قد نسمح للجماهير بدخول نهائي دوري أبطال أوروبا

17 يونيو 2020 - 08:10 م



قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفيرين، إنهم سينظرون في إمكانية السماح للمشجعين بمشاهدة نهائي دوري أوروبا في البرتغال في أغسطس المقبل.



وأضاف: "إذا أردنا الإجابة الآن، فعندئذ لا نعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا متفرجين. لكن الأمور تتغير بسرعة. قبل شهر لم أتمكن من الإجابة إذا كنا سنلعب المسابقات والآن نعتقد أننا سنلعبها. لم نقرر بعد المشجعين ولكننا سنقيم الوضع في بداية يوليو وسنرى ما هو الوضع ثم.



وتابع في تصريحات صحفية: سنكون غير مؤهلين لاتخاذ هذا القرار الآن لأن الوضع يمكن أن يتغير كثيرًا. سنقرر في يوليو"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".



ومن المقرر أن يُلعب مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا في لشبونة، خلال الفترة ما بين 12 و23 أغسطس.



ويفرض السيناريو الذي ذكره الاتحاد الأوروبي سابقًا، استئناف المسابقات الأوروبية في أوائل أغسطس، بعد انتهاء البطولات المحلية.



وسبق للاتحاد الأوروبي أن اقتراح تاريخ الثالث من أغسطس كموعد نهائي محتمل لإنهاء الدوريات المحلية، وذلك خلال اجتماعات مع الاتحادات المنضوية تحت لوائه في نهاية أبريل الماضي.



وتوقفت مسابقات الأندية المحلية والقارية في جميع أنحاء أوروبا منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب أيضا في تأجيل نهائيات كأس أوروبا 2020 من هذا الصيف إلى العام المقبل.

