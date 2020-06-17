» «كورونا» يضرب مصنع الدجاج الذي يزود مطاعم «كنتاكي»

17 يونيو 2020 - 08:07 م



ضرب فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مصنع تجهيز الدجاج الذي يزود سلسلة مطاعم كنتاكي "KFC" في بريطانيا.



ويخضع ما يصل إلى ربع عدد العمال في مصنع (the 2 Sisters Factory) لتجهيز الدجاج للعزل الذاتي بسبب تفشي فيروس كورونا.



ويؤكد المسؤلون في المصنع الواقع في لونجفني، شمالي ويلز، أن هناك أولية في الجهود المبذولة حاليًا لمعالجة المجموعة المصابة بـ (كوفيد – 19).



ويعد المصنع واحدًا من أكبر منتجي المواد الغذائية في المملكة المتحدة، حيث يزود العلامات التجارية سلسلات محلات كنتاكي (KFC) وسلسلة متاجر (ماركس أند سبنسر)، إلى جانب العديد من محلات السوبر ماركت.



وقالت نقابات إن هناك 13 حالة إصابة بين الموظفين، فيما تم عزل 110 ذاتيًا كإجراء وقائي.



وقال بادي ماكنتد، المسؤول الإقليمي لاتحاد النقابات، إنها أوقات "مرعبة للغاية" والناس "قلقون" بشأن الوضع المستمر.



وأضاف: "إنه لأمر مخيف للغاية بالنسبة للموظفين في الموقع رؤية جميع زملائهم خارج العمل وكثير من الناس يثبتون إيجابية إصابتهم بـ (كوفيد – 19).



وأشار إلى أنه "من الواضح أنها أوقات مخيفة للغاية، ويشعر الناس بالقلق، لكننا نبذل قصارى جهدنا لدعم هؤلاء الموظفين من خلال ممثلينا في الموقع ومع الشركة في اتخاذ إجراءات لجعلها بيئة أكثر أمانًا قدر الإمكان".



وقال متحدث باسم المصنع لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "لقد كانت لدينا سلسلة من الإجراءات المعمول بها لبعض الوقت، بما في ذلك أنظمة التنظيف والتطهير العميقة المنتظمة والمكثفة، وارتداء الأقنعة الواقية في مناطق الإنتاج، وتنفيذ التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء المصنع".



ولدى الشركة أيضًا موقع في سانديكروفت في مدينة فلينتشير، لكنها أكدت أنه لا توجد حاليًا حالات إصابة هناك في الوقت الحالي.



