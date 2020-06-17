المتعافون من كورونا يفقدون مناعتهم ضد الفيروس بعد 6شهور

17 يونيو 2020 - 08:07 م

كشفت دراسة حديثة، أن الشخص المتعافي من مرض (كوفيد-19) يمكن أن يصاب بفيروس كورونا المستجد مجددًا في غضون 6أشهر من إصابته للمرة الأولى.

وراقب فريق من الباحثين بجامعة أمستردام الهولندية، 10 أشخاص تعرضوا لأربعة أنواع من فيروسات كورونا التي تسبب نزلات البرد، لمدة 35 عامًا، من خلال اختبارهم مرة كل شهر.

لكنهم وجدوا أن الذين أصيبوا بسلالات من نفس عائلة الفيروسات من النوع الذي يسبب (كوفيد – 19) لديهم "فترة قصيرة مثيرة للقلق من المناعة الوقائية".

ووجد الباحثون، مستويات الأجسام المضادة بنسبة 50 في المائة بعد عام ونصف العام، قبل أن تختفي بعد أربع سنوات من ذلك، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلصت الدراسة إلى أنه "لا يوجد إلا القليل من القواسم المشتركة بين الفيروسات التاجية البشرية الموسمية، باستثناء التسبب بنزلات البرد".

واستنتجت في النهاية أن "المناعة الواقية من فيروس كورونا قصيرة الأمد"، فضلاً عن أن "مناعة القطيع قد تكون صعبة بسبب فقدان سريع للمناعة الواقية".

يأتي ذلك في ظل اقتراح لإصدار "جوازات مناعة" كدليل على الشفاء من المرض، مما يسمح لهم بتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي وتزويد الحكومات ببيانات عن مستويات مناعة القطيع بين السكان.

وتابعت الدارسة: "ومع ذلك، نظرًا لأن المناعة الواقية قد تُفقد لمدة ستة أشهر بعد الإصابة، فإن احتمال الوصول إلى مناعة القطيع الوظيفية عن طريق العدوى الطبيعية يبدو غير مرجح جدًا".

