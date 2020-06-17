ممثل أمريكي يواجه تهمة التحرش بفتيات قاصرات

17 يونيو 2020 - 08:04 م



يواجه الممثل الكوميديا كريس ديليا, تهمة التحرش الجنسي بالفتيات القاصرات على الإنترنت.



ونشرت امرأة تدعى، سايمون روسي، "سكرين شون" لمحادثات على موقع "تويتر" تدعي أن الممثل الكوميدي راسلها عندما كانت في السادسة عشرة من عمره وكان هو في الثلاثين من عمره.



وقالت روسي إنها لا تستطيع أن تصدق أن ديليا، البالغ من العمر الآن 40 عامًا يتحرش سرًا بالأطفال.



وفي إحدى الرسائل المزعومة للفتاة القاصر يسأل عما إذا كان بإمكانهما الخروج، على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر 34 عامًا في ذلك الوقت.



وأضافت إلى جانب "سكرين شوت": "تخيل أن تكون في السادسة عشرة من العمر، وأن يصدر ذلك من قِبل ممثل كوميدي ضعف عمرك مرتين".



وأشارت إلى أنها شعرت بالخجل لأنها تفاعلت معه في البداية لكنها أدركت أن ذلك ليس خطأها.



وتابعت: "لطالما ظننت أنه من المحرج بالنسبة لي أنني كنت أتفاعل مع هذا الرجل الأكبر سنًا، لكنه كان الشخص الذي راسلني على تويتر، وكان الشخص الذي كان ضعف عمري وكان الشخص الذي استخدم اختلال توازن القوة بيننا لمصلحته".



وشاركت امرأة أخرى "سكرين شوت" على "تويتر" لمحادثة يُزعم أنها أجرتها معها في عام 2011 عبر برنامج الدردشة على "فيس بوك"، مفصّلة ادعاءاتها بأنه تابعها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.



وطلب رقم هاتفها، لكنها رفضت إعطائه له، مستشهدة بعمرها وعمره (كان عمره 30 عامًا في ذلك الوقت). وكتب: "أعطني مرة أخرى"، لترد عليه: "أنت تصر! لماذا؟"، ويجيبها: "لأني أنا معجب بك"، غير أنها ردت بالرقض، لأنه في عمر 30 عامًا.



كريس ديليا‏ مواليد 29 مارس 1980 في نيوجيرسي، الولايات المتحدة، هو ممثل أمريكي بدأ مسيرته الفنية سنة 1996.



