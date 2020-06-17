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بعد صور بناته.. شريف منير يتعرض لهجوم جديد

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شريف منير
شريف منير
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محمد فضل- متابعات

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هجوم

بنات

علم مصر

شريف منير

تعرض الفنان  شريف منير، للهجوم مجددا ولكن هذه المرة بسبب ظهوره في عديد من الصور داخل منزله وخلفه العلم المصري.

وواجه شريف منير سيل من التساؤلات الساخرة عن سر احتفاظه بعلم مصر في منزله، حيث قال له أحد المتابعين: "أنت ليه حاطط علم مصر"، ليرد شريف منير بسخرية عليه قائلا: "عشان أنا خاين لبلدي مصر".

وردد متابع أخر نفس السؤال قائلا : "أنت حاطط ليه علم مصر عندك في البيت هو أي حاجه وخلاص" ليرد شريف قائلا: "كل الخونة بيسألوا نفس السؤال".

وكان الفنان شريف منير قد تعرض لهجوم شرس بعد نشر صورة بناته عبر حسابه على "إنستجرام" وهو الأمر الذي أدى إلى جدل واسع في مصر خلال الفترة الأخيرة.


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