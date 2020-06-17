» الداخلية تنشر فيديو لإعدام 25 فدانًا من نبات البانجو

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، يظهر نجاح الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط مزرعة على مساحة 25 فدانا بالبحيرة منزرعة بنبات البانجو المخدر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (3 أشخاص).. بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض مساحتها نحو (25 فدان) بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض المُشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وتبين أنها منزرعة بالكامل بشجيرات من نبات البانجو المخدر "كاملة النمو".

وبتمشيط قطعة الأرض المُشار إليها تبين إقامة خيمة كبيرة بها "على مساحة 200 متر تقريبًا" بداخلها كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر "مُعد للتعبئة" وأمكن ضبط إثنين من المتهمين.. وبحوزتهم (مبلغ مالى "56 ألف جنيه"- سيارة ربع نقل).

بمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالاشتراك مع المتهم الهارب بزراعة قطعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

ومن خلال تكثيف الجهود بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط مالك قطعة الأرض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.