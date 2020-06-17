» رسميًا.. استئناف دوري الأبطال والدوري الأوروبي في هذا الموعد

أحمد سالم
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الأربعاء، عن خطته لاستكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي، هذا الموسم.
واستقر "اليويفا" على إقامة مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بدوري الأبطال في العاصمة البرتغالية لشبونة من مباراة واحدة.
وتم تعليق مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث لم يكتمل دور الـ16 حتى يومنا هذا.
وأشار "اليويفا" إلى أن المباريات المتبقية من دور الـ16 ستقام في الملاعب التي كان من المقرر أن تلعب فيها قبل تفشي فيروس كورونا يومي 7 و8 أغسطس.
?? ???? NEWS: #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knock-out at the Estádio do Sport Lisboa e Benfica and the Estádio José Alvalade in Lisbon from 12 - 23 August 2020.
Remaining round of 16 matches will be played on the 7/8 August. #UEFAExCo pic.twitter.com/qeJX0k7t8c— UEFA (@UEFA) June 17, 2020
فجر03:14 ص
فجر
03:14
شروق
04:56
ظهر
12:01
عصر
15:39
مغرب
19:06
عشاء
20:36