» رسميًا.. استئناف دوري الأبطال والدوري الأوروبي في هذا الموعد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الأربعاء، عن خطته لاستكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي، هذا الموسم.

واستقر "اليويفا" على إقامة مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بدوري الأبطال في العاصمة البرتغالية لشبونة من مباراة واحدة.

وتم تعليق مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث لم يكتمل دور الـ16 حتى يومنا هذا.

وأشار "اليويفا" إلى أن المباريات المتبقية من دور الـ16 ستقام في الملاعب التي كان من المقرر أن تلعب فيها قبل تفشي فيروس كورونا يومي 7 و8 أغسطس.